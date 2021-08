Sudan: governo, consegneremo ex presidente Bashir alla Cpi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 agosto il governo sudanese ha adottato il disegno di legge che aprirà la strada all'adesione del Paese alla Corte penale internazionale (Cpi). Lo ha annunciato su Twitter il primo ministro Abdalla Hamdok, commentando che "giustizia e responsabilità sono la spina dorsale del nuovo Sudan, che si impegna per lo stato di diritto che tutti noi cerchiamo di costruire". L'adozione del disegno di legge è un passo importante nel processo di transizione che Khartum sta effettuando dalla deposizione dell'ex presidente Omar al Bashir, nell'aprile del 2019, e nel quadro di una governance inclusiva di tutte le forze del paese. E' un passo significativo, in particolare, in relazione agli impegni presi con la comunità internazionale nel favorire il processo dell'ex presidente, un altro tassello nell'avvenuta eliminazione delle sanzioni imposte in passato dagli Stati Uniti e revocate dall'ex presidente Donald Trump prima della fine del suo mandato. L'annuncio della consegna di Bashir chiude un percorso avviato dalle autorità sudanesi a febbraio scorso, con colloqui che hanno portato alla firma di un memorandum d'intesa con l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) per collaborare al processo dell'ex leader militante Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, alias Ali Kushayb, che Khartum ha consegnato alla Cpi a giugno scorso. (Res)