Difesa: Babcock Canada e Leonardo Canada insieme per il programma di addestramento dei piloti militari canadesi

- Babcock e Leonardo, aziende leader a livello mondiale nel settore dell’aerospazio, difesa, sicurezza e addestramento militare, annunciano la firma dell’accordo di collaborazione che le vedrà fare fronte unico per il programma di addestramento dei piloti militari canadesi, Future Aircrew Training (FAcT). Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui si tratta un passo importante per Babcock e Leonardo che, con questo importante accordo, mettono a fattor comune le loro competenze ed esperienze nell’addestramento di equipaggi militari, riconosciute a livello internazionale, per la costituzione di una nuova joint-venture denominata Babcock Leonardo Canadian Aircrew Training. L’esperienza del team ed il consolidato legame con le Forze Armate Canadesi, permetteranno a Babcock e Leonardo di fornire una soluzione di addestramento innovativa con benefici pienamente in linea con gli obiettivi economici e strategici definiti dal Canada per il programma FAcT. Babcock e Leonardo potranno offrire al Canada una soluzione moderna e completa beneficiando anche della vasta esperienza maturata nella fornitura di servizi addestrativi civili e militari, per velivoli ad ala fissa e ad ala rotante. (segue) (Com)