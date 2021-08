Difesa: Babcock Canada e Leonardo Canada insieme per il programma di addestramento dei piloti militari canadesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo team è pronto a investire nel Paese e a lavorare insieme a partner e comunità locali. Jana Lee Murray, Program Director di Babcock Leonardo Canadian Aircrew Training, ha dichiarato: “Unendo le proprie forze, Babcock Canada e Leonardo Canada mettono a fattor comune l’esperienza internazionale nell’addestramento di equipaggi militari offrendo una soluzione personalizzata per soddisfare i requisiti della Royal Canadian Air Force. Siamo impegnati, oggi e nel futuro, a lavorare insieme ai nostri fornitori, partner e comunità locali e pronti a fornire una soluzione completamente integrata in grado di generare un flusso robusto e continuo di piloti e personale militare in Canada”. Grazie al proprio know-how nello sviluppo e nella gestione di sistemi di addestramento per diversi clienti in tutto il mondo, il nuovo team canadese lavorerà allo sviluppo di un'infrastruttura militare per la formazione di piloti e tecnici, moderna e scalabile, supportata da una solida ed affidabile catena di fornitura canadese. (Com)