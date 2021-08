Bielorussia-Usa: ministero Esteri Minsk propone riduzione personale ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri bielorusso ha proposto agli Stati Uniti di ridurre il numero del personale diplomatico della loro ambasciata a Minsk a cinque persone entro il primo settembre. È quanto riferito dal portavoce del dicastero bielorusso, Anatoly Glaz. "La nostra risposta alle loro azioni ostili e persino aggressive è stata riferita alla parte statunitense oggi al ministero degli Esteri durante un incontro con l'incaricato d'affari Ruben Harutyunyan. Sullo sfondo delle azioni di Washington per ridurre la cooperazione in tutte le sfere e il soffocamento economico del nostro Paese, inoltre, oggettivamente non vediamo alcun senso nella presenza di un personale così significativo della missione diplomatica statunitense in Bielorussia", ha affermato Glaz. Lunedì scorso gli Stati Uniti hanno introdotto ulteriori sanzioni contro Minsk contro nei confronti di 40 persone e società della Bielorussia. A questo proposito, il ministero degli Esteri bielorusso ha riferito che effettuerà una valutazione approfondita di tali provvedimenti e adotterà adeguate misure di ritorsione. (Rum)