Incendi: Patuanelli, bisogna trovare risposte immediate, ristori a chi ha perso tutto

- Quello degli incendi è un'emergenza che deve trovare risposte immediate e vanno trovate attraverso i ristori che dobbiamo dare a chi oggi ha perso tutto. Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nel corso di un punto stampa durante la sua visita in Sicilia. "Ieri abbiamo visto la Sardegna oggi la Sicilia, la Calabria sta andando a fuoco, come altre zone non solo del Paese, ma anche di altri Paesi europei", ha aggiunto il ministro. La legge 353 del 200 "impone dinamiche per i ristori molto precise. Abbiamo idee che stiamo sviluppando in queste ore per, da un lato, garantire il rispetto di quella norma, e, dall'altro, dare ossigeno a chi ha perso il proprio raccolto, il proprio bestiame, la propria attività", ha concluso Patuanelli. (Rin)