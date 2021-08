Incendi: Patuanelli, per prevenire calamità incentivare ruolo agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema vero degli incendi "è come prevenire ciò che stiamo vedendo oggi: dobbiamo incentivare il ruolo dell'agricoltore come custode del territorio". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in un punto stampa. "Oggi le dinamiche di incentivo - ha aggiunto il ministro - sono sempre per la parte produttiva e le parti improduttive sono un costo e non un incentivo. Dobbiamo invertire questa tendenza e credo che nel piano strategico nazionale della Pac dovremmo tenere conto di questo elemento. Va garantito che l'agricoltore che si prende cura anche delle parti improduttive, con una sana gestione, che serve a prevenire fenomeni come quelli che vediamo oggi, sia tutelato e sostenuto", ha concluso Patuanelli . (Rin)