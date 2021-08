Speciale scuola: Francia, insegnante indagata per avere esposto cartello antisemita durante manifestazione contro vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato esposto un cartello antisemita durante una manifestazione contro la vaccinazione anti-Covid, tenutasi nel comune francese di Metz lo scorso sabato 7 agosto. Come riferito dal quotidiano "Le Monde", a mostrarlo è stata una ex consigliera comunale del Rassemblement National, Cassandre Fristot. Fristot, insegnante di tedesco, è stata accusata dal tribunale di "incitamento all'odio razziale" ed è stata temporaneamente sospesa dal suo incarico il giorno dopo l'accaduto. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha commentato l'accaduto su Twitter affermando: "L'antisemitismo è un crimine, non un'opinione". (Frp)