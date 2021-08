Speciale scuola: Istat, meno spostamenti per studio e lavoro dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della pandemia oltre l’80 per cento degli intervistati attualmente occupati o studenti maggiorenni si spostava, per studio e lavoro, almeno cinque volte a settimana. Una quota molto inferiore (13 per cento) si muoveva da 1 a 4 giorni a settimana mentre era sostanzialmente trascurabile la frazione di intervistati che all’epoca effettuava meno di uno spostamento a settimana o nessuno spostamento. Così l'Istat nel report relativo alla mobilità degli italiani. I risultati dell’indagine prefigurano un cambiamento importante nella frequenza degli spostamenti per i prossimi mesi di settembre-ottobre rispetto a quanto avveniva prima della pandemia. Diminuisce la quota di intervistati che prevede di raggiungere il luogo di studio o lavoro almeno 5 volte a settimana (68,1 per cento); cresce invece, arrivando al 10,3 per cento, la quota di rispondenti che reputano di non effettuare affatto spostamenti in autunno. Infine, circa il 2 per cento degli intervistati, una piccola quota ma notevolmente più elevata rispetto a gennaio 2020, si aspetta di recarsi sul luogo di studio o lavoro meno di una volta a settimana. La previsione di una generale diminuzione dei trasferimenti sembra caratterizzare in misura maggiore gli studenti rispetto agli occupati. (Ren)