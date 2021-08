Speciale scuola: online sezione sito ministero dedicata a rientro in classe a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online "Io torno a scuola", la sezione del sito del ministero dell’Istruzione dedicata al rientro a scuola, in presenza e in sicurezza, a settembre. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell'Istruzione. L’area web - prosegue il comunicato - sarà in continuo aggiornamento e conterrà documenti e informazioni utili per l’anno scolastico 2021/2022. "Questa pagina è uno strumento che mettiamo a disposizione di scuole, studentesse e studenti, famiglie, cittadini affinché abbiano indicazioni e risposte sempre aggiornate sul nuovo anno scolastico e su quello che accadrà da settembre - ha spiegato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi -. Nei prossimi giorni proseguiremo il lavoro di accompagnamento delle scuole con note operative agli istituti e un Help Desk. Lavoreremo fino alla riapertura e anche oltre, per garantire un avvio dell’anno sereno e ordinato". Su "IoTornoaScuola" saranno pubblicati i documenti e le notizie ufficiali del ministero, le indicazioni sanitarie, gli aggiornamenti sui territori da parte degli Uffici Scolastici Regionali, le domande e le risposte più frequenti. (com)