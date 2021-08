Speciale scuola: Europa verde Lazio, non basta riaprire, garantire anno in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attivare subito un piano vaccinale straordinario per la scuola, sia per completare le vaccinazioni tra i lavoratori addetti, sia per portare prima possibile la popolazione scolastica, a partire dai 12 anni, a sviluppare una solida immunità di gregge". Così, in una nota, Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano, rispettivamente co-portavoce di Europa Verde Lazio e Roma, che proseguono: "Non è possibile prevedere penalizzazioni per i lavoratori per l'applicazione del green pass nelle scuole e nelle università e scaricare ogni responsabilità sui dirigenti scolastici, a meno che non si voglia perseguire la paralisi delle istituzioni scolastiche. Se l'alternativa all'obbligo di dimostrare di aver effettuato la vaccinazione sono i tamponi, questi dovranno essere gratuiti per studenti e lavoratori". (Com)