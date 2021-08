Speciale scuola: Renzi, fare chiarezza su certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul green pass “non è chiarissimo ancora come deve funzionare. Si tratta di una cosa nuova, però c’è buona volontà da parte di tutti e spero che nelle prossime ore sia fatta chiarezza". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Morning News", su Canale 5. Tuttavia, ha spiegato, "non possiamo dare ai ristoratori l'onere di fare i controlli, di fare da forze dell'ordine”. Quanto alla scuola, Renzi ha aggiunto: “la didattica a distanza non funziona. Dobbiamo tornare alla scuola in presenza. La vicenda dei banchi a rotelle è un vergogna. Continuo a chiedere che si faccia una commissione parlamentare d'inchiesta, troppe cose non mi tornano su quegli acquisti come appalti". Infine, Renzi ha ribadito l’appello a vaccinarsi: “se non vi vaccinate fate un danno non solo a voi ma ai vostri figli, all'economia dell'Italia e rischiate di mandare qualcuno all'ospedale”, ha concluso. (Rin)