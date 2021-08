M5s: Patuanelli, con Conte riprende slancio e torna partito guida Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un percorso "da continuare a fare assieme, un percorso di maturazione del Movimento che grazie alla forte leadership di Conte, potrà riprendere slancio anche sulle proposte che fa al Paese e proporsi come partito guida della nazione". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in un punto stampa. "Non sono importanti i ruoli ma il progetto politico che il Movimento ha per i cittadini", ha aggiunto il ministro. (Rin)