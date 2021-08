Spagna: autorizzati test su esseri umani per primo vaccino anti Covid di produzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemps) ha autorizzato la sperimentazione clinica del vaccino PHH-1V contro il Covid-19 della società Hipra. Si tratta della prima sperimentazione su esseri umani di un vaccino sviluppato in Spagna. Secondo quanto riporta una nota dell’Aemps, si tratta di una sperimentazione di fase I/IIa, che studierà principalmente la sicurezza e tollerabilità di questo vaccino, nonché la sua immunogenicità ed efficacia. Per questo, verranno reclutate diverse decine di volontari dai centri ospedalieri che inizieranno, non appena possibile, il processo di selezione dei volontari che soddisfino i criteri di inclusione specificati nel loro protocollo. Questo vaccino, prosegue la nota, si basa su due proteine ricombinanti strutturalmente simili, una corrispondente alla variante alfa e l'altra corrispondente alla variante beta, che si uniscono per formare una struttura unica chiamata dimero, e che sono accompagnate da un adiuvante che aumenta la risposta immunitaria. Questa combinazione è in grado di generare una risposta immunitaria contro una delle proteine del virus SARS-CoV-2, nota come proteina S. Questa piattaforma è la stessa utilizzata per i vaccini Novavax e Sanofi/Gsk, che sono già in fase di valutazione per la potenziale autorizzazione da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), ma a differenza di questi utilizza delle proteine di due diverse varianti. (Spm)