Algeria: tre giorni di lutto nazionale per le vittime degli incendi boschivi

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha disposto tre giorni di lutto nazionale a seguito degli incendi boschivi che hanno ucciso finora almeno 65 persone (28 militari e 37 civili), secondo l’ultimo bilancio provvisorio delle vittime. Lo ha riferito oggi la presidenza della Repubblica in un comunicato stampa. Il periodo di lutto inizierà domani, 12 giugno, e includerà il congelamento temporaneo di tutte le attività governative, ad eccezione delle azioni urgenti e di solidarietà. Gli incendi, situati principalmente Tizi Ouzou e Bejaia, nella regione della Cabilia, a est di Algeri, avrebbero anche causato il ferimento di 12 militari, che si trovano in gravi condizioni di salute. Il tenente Raouf Bernaoui, responsabile della comunicazione della protezione civile algerina, ha dichiarato ad "Agenzia Nova" che stanno cercando di domare più di 85 roghi situati in 17 dipartimenti, tra cui 23 roghi si trovano a Tizi Ouzou. “L’ondata di caldo, con temperature superiori ai 40 gradi celsius, e il forte vento favoriscono la propagazione delle fiamme”, ha affermato Bernaoui. (segue) (Ala)