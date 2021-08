Algeria: tre giorni di lutto nazionale per le vittime degli incendi boschivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della direzione forestale di Tizi Ouzou, Youssef Ould Mohamed, ha dichiarato ieri all'emittente televisiva nazionale che gli incendi "sono stati il risultato di un atto criminale", considerando che sono scoppiati simultaneamente 30 roghi che non possono essere dovuti a cause naturali. "E' impossibile, nella nostra esperienza, che le cause di questi incendi siano naturali", ha proseguito il ministro. L’ambasciata d’Italia ad Algeri, intanto, ha espresso le sue condoglianze per le vittime degli incendi che stanno colpendo la parte settentrionale dell’Algeria. “L’Ambasciata d’Italia ad Algeri si unisce con dolore alle condoglianze per le famiglie delle vittime degli incendi in Algeria. Anche l’Italia, nel 2021 primo Paese in Europa per numero di incendi, sta affrontando una grave situazione. Siamo con voi”, afferma l’ambasciata in una nota sul suo profilo Twitter. (Ala)