Covid: pediatri, vaccinare anche i bambini per prevenire diffusione varianti

- La Società italiana di pediatria, in accordo con la American Academy of Paesiatrics, avverte l’esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid-19 per l'età pediatrica. Lo scrive sui propri canali social la Società italiana di pediatria (Sip). "In questo modo - spiega la Sip sarà possibile permettere di prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità". In un documento pubblicato a giugno, la Sip sottolineava che "nel nostro Paese tra tutti i casi (n= 4.218.979) e i decessi (n=125.058) diagnosticati per Covid-19 al 09.06.2021, il 5,5 per cento (n= 231.338) con 11 decessi, riguarda la fascia di età 0-9 anni, mentre il 9,6 per cento (n= 406.460) con 15 decessi riguarda la fascia di età 10-19 anni. Su scala mondiale, questa popolazione ammonta a circa il 7 per cento del totale dei casi confermati, con una distribuzione per classe d’età che aumenta progressivamente dall’età neonatale a quella adolescenziale, con la metà dei casi che si verifica in minori di età compresa tra 1 e 14 anni, mentre sono rari - concludeva il documento i casi nel primo anno di vita". (Rin)