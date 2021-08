Speciale difesa: Congo-Kinshasa, condannati all'ergastolo due militari coinvolti in una rissa a Goma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale militare della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha condannato all'ergastolo due ufficiali dell'esercito accusati di aver partecipato ad una rissa nella città di Goma, nella provincia orientale del Nord Kivu. Lo riferisce "Rfi", sottolineando che la sentenza è stata giudicata eccessivamente severa dalla difesa, esemplare dalle autorità. L'episodio, avvenuto lo scorso 3 agosto all'aeroporto di Goma, è stato ripreso in un video poi circolato sui social. I magistrati militari hanno processato i due ufficiali in flagranza di reato, facendo pesare sia l'accusa di aggressione e lotta quanto quella di violazione degli ordini. Per il fatto di aver "ingaggiato una rissa aperta, offrendosi così come spettacolo al pubblico, gli imputati Rimenze e Mujito non solo hanno intaccato la dignità e lo stato della loro professione, ma hanno gettato vergogna sulle forze armate e la polizia nazionale congolese", ha sentenziato il giudice. (Res)