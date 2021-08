Usa: Biden convoca un vertice virtuale "per la democrazia" il 9 e 10 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha convocato per il 9 e 10 dicembre prossimi un vertice virtuale per stimolare impegni e iniziative su tre temi principali: difesa dall'autoritarismo, lotta alla corruzione e promozione del rispetto dei diritti umani. Lo riferisce in un comunicato la Casa Bianca, specificando che il summit riunirà "un gruppo eterogeneo delle democrazie mondiali" in modalità a distanza, vertice che sarà seguito da una seconda edizione il prossimo anno, questa volta in presenza, per "mostrare i progressi compiuti rispetto agli impegni presi". Entrambi i vertici riuniranno capi di Stato, società civile, mecenati e settore privato, offrendo ai leader mondiali "l'opportunità di ascoltarsi reciprocamente e di ascoltare i propri cittadini, condividere i successi, guidare la collaborazione internazionale e discutere con onestà delle sfide che deve affrontare la democrazia, in modo da rafforzare collettivamente le basi per il rinnovamento democratico". (segue) (Nys)