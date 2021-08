Usa: Biden convoca un vertice virtuale "per la democrazia" il 9 e 10 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato, la Casa Bianca sottolinea che l'iniziativa risponde all'impegno del presidente Biden di dimostrare - quale sfida del nostro tempo - che le democrazie possono dare risultati migliorando la vita della propria gente e affrontando i maggiori problemi che il mondo deve vivere. Nei suoi primi sei mesi in carica, si legge, il presidente ha rinvigorito la democrazia in patria, vaccinando il 70 per cento della popolazione, approvando il piano di salvataggio statunitense ed approvando un disegno di legge bipartisan per investire nelle nostre infrastrutture e nella competitività. Washington sottolinea quindi l'azione presidenziale per ricostruire "le nostre alleanze con i nostri partner e alleati democratici, radunando per opporsi alle violazioni dei diritti umani, per affrontare la crisi climatica e per combattere la pandemia globale, e donando centinaia di milioni di dosi di vaccino ai paesi di tutto il mondo". (Nys)