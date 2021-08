Speciale difesa: Haiti, stampa Colombia, un piano contro Moise 17 giorni prima dell'omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rete nazionale di difesa dei diritti umani (Rnddh) ha denunciato i nuovi arresti come parte di una manovra di "manipolazione e persecuzione politica". Il direttore esecutivo dell'associazione, Pierre Espérance, ha detto che il "regime dittatoriale" sta approfittando della "situazione attuale" per continuare ad alimentare un clima di paura e "realizzare il referendum incostituzionale e illegale come le prossime elezioni illegali". "Dopo 26 giorni dall'omicidio, il fascicolo non dovrebbe essere ancora tra le mani della Direzione centrale della polizia giudiziaria ma in quelle di un giudice istruttore", ha detto Espérance intervistato da "AlterPresse". (Mec)