Speciale difesa: Russia-Laos, iniziate esercitazioni antiterrorismo Laros 2021

- Ha preso il via nella regione russa del Territorio del Litorale l'esercitazione antiterrorismo "Laros-2021" che coinvolge anche militari del Laos. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del Distretto militare orientale russo, “presso il campo di addestramento di Sergeevskij, si è svolta una solenne cerimonia di apertura dell'esercitazione congiunta russo-laotiana Laros-2021". L’esercitazione durerà sino al 19 agosto. I militari dei due Paesi condurranno delle manovre a bordo di carri armati e azioni tattiche con una fase di tiro a fuoco vivo. L'esercitazione coinvolge circa 500 militari dei due Paesi, circa 100 unità di equipaggiamento militare, tra cui un aereo d'attacco Su-25 ed elicotteri Ka-52 in dotazione al personale del Distretto militare orientale. Si tratta della seconda edizione dell’esercitazione congiunta Laros: la prima si è svolta nel 2019 in Laos. (Rum)