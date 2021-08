Speciale difesa: Afghanistan, Spagna trasferirà interpreti che hanno collaborato con militari dislocati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo sta per portare a termine un'operazione volta a trasferire nel Paese gli interpreti che hanno collaborato con i militari iberici in Afghanistan. Fonti dei ministeri degli Esteri e della Difesa hanno confermato all’agenzia di stampa “Efe” che si sta studiando con il dicastero dell'Interno come fornire aiuti a quegli interpreti che si sentono minacciati perché hanno lavorato per la coalizione internazionale a guida statunitense che sta concludendo la sua ventennale presenza in Afghanistan, pur non specificando il numero delle persone coinvolte in quest’attività. Il ministero degli Eteri iberico indica che stanno "chiudendo i dettagli dell'operazione" affinché "il piano di rientro in Spagna possa essere eseguito quanto prima", visto il rischio che queste persone corrono in un Paese dove i talebani potrebbero trattarli come collaboratori delle forze straniere. L'offensiva talebana sta costringendo migliaia di afgani ad abbandonare le proprie abitazioni e molti dipendenti civili che lavoravano per le truppe straniere si sentono particolarmente minacciati. (Spm)