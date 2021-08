Speciale difesa: Taiwan, Cina ribadisce sovranità dopo incontro tra presidente taiwanese e diplomatica Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Menzionando la donazione da parte di Washington di 2,5 milioni di dosi di vaccini anti-Covid lo scorso giugno e la ripresa dei colloqui nell'ambito dell'accordo quadro sul commercio e gli investimenti, dopo una pausa di quasi cinque anni, Tsai ha invitato Oudkirk a rafforzare la cooperazione in materia di investimenti, commercio e sicurezza della catena di approvvigionamento, in vista di un accordo commerciale bilaterale. In materia di difesa, Tsai ha anche ringraziato l'amministrazione Joe Biden per il suo annuncio della scorsa settimana riguardo la prima vendita di armi a Taiwan. Oudkirk ha espresso entusiasmo per l'accoglienza taiwanese e ha replicato sostenendo di voler collaborare con l'isola al fine di espandere le relazioni tra le due parti in futuro. (Cip)