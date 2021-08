Speciale difesa: Nord Macedonia, ministero Difesa, Montenegro invia elicottero contro incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro invierà nelle prossime ore un elicottero Bell 412 in Macedonia del Nord per aiutare il Paese nello spegnimento degli incendi. Lo ha reso noto il ministero macedone della Difesa, precisando che Podgorica invierà anche una squadra composta da quattro vigili del fuoco. La Francia, aggiunge la nota del ministero, invierà invece tre generali dei vigili del fuoco, esperti in incendi ad alto rischio, oltre che attrezzature di altissima qualità. Allo spegnimento dei roghi stanno partecipando anche squadre provenienti da Austria, Slovenia, Bulgaria, Romania e Serbia. Secondo quanto riporta il sito "Telma", sono 12 le località attualmente interessate da incendi nella Macedonia del Nord. (Seb)