Abruzzo: aquila reale e falco pellegrino in oasi Gole del Sagittario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio congiunto tra la Riserva/Oasi Wwf e il Reparto Carabinieri Biodiversità ha permesso in questi ultimi anni di intensificare le osservazioni dei nidi, condotte da punti distanti in modo da non interferire con l'attività riproduttiva, e di raccogliere così una serie di dati utili ad avere un quadro sulla situazione complessiva di conservazione di queste specie nel territorio indagato, che ad oggi non presenta particolari elementi di criticità: le Gole del Sagittario si confermano, ancora una volta, una preziosa area che, grazie alla sua naturalità e al contenimento, ove possibile, degli elementi di disturbo, offre una formidabile possibilità per studiare e conservare i delicati equilibri ecologici che consentono a questi animali, un tempo perseguitati, di vivere e prosperare anche in ottica futura. "La conservazione e il monitoraggio delle specie protette a livello nazionale ed europeo, oltre che essere un obbligo di legge, sono tra le attività prioritarie dei Carabinieri per la Biodiversità, impegnati a tutelare gli habitat e le specie selvatiche ovunque siano presenti", afferma il tenente colonnello Bruno Petriccione, ecologo e responsabile scientifico del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro. (Gru)