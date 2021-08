Roma 2021: Saltamartini (Lega), Raggi distrutto città, Michetti con nostra squadra cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sentire ieri in tv dalla sindaca Raggi che Roma grazie a lei sia ripartita e non è più immobile fa veramente arrabbiare. Per la sua incompetenza, tanto per fare l'esempio più evidente, abbiamo perso l'occasione delle Olimpiadi del 2024 con tutto quello che avrebbero portato in termini di opere, lavori, occupazione e turismo". Così in una nota Barbara Saltamartini, deputata della Lega e candidata al consiglio comunale per queste elezioni. "Pensa forse - si domanda - di riconquistare il voto dei romani per qualche cantiere che solo in questi ultimi mesi del suo mandato ha avviato? Pensa davvero che i romani siano così sprovveduti dal credere che l'emergenza rifiuti dipenda solo dalla Regione e non invece dalla sua incapacità di individuare siti dove realizzare gli impianti per la chiusura del ciclo senza dover ricorrere all'espediente di spedirli in ogni parte d'Italia a dei costi altissimi?", prosegue. (segue) (Com)