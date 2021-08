Roma 2021: Saltamartini (Lega), Raggi distrutto città, Michetti con nostra squadra cambio di passo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma non è mai stata così male - aggiunge Saltamartini - L'inadeguatezza della giunta grillina incapace di gestire e far funzionare le grandi municipalizzate dall'ama all'atac, di fare la gestione ordinaria per garantire il minimo di qualità della vita dei romani; l'arroganza con cui pensano di scaricare sulle altre istituzioni le colpe di ciò che non funziona, la pretesa che sia il Governo Draghi a dare risposte a ciò che non sono stati in grado di fare è il segno evidente dell'incapacità di governare la Capitale". "Commercio, trasporti, rifiuti, opere pubbliche, edilizia, decoro e sicurezza sono le grandi priorità da cui il prossimo Sindaco dovrà ripartire per dare a Roma la dignità e la possibilità di un futuro. La Lega con Michetti sindaco e i suoi candidati al consiglio comunale può davvero rappresentare quel cambio di passo che serve a Roma e ai romani. Noi siamo in campo per questo con proposte chiare e con la forza di una squadra di donne e uomini competente e capace", conclude. (Com)