Speciale difesa: Marocco-Israele, giunta a Rabat delegazione israeliana guidata da ministro Esteri Lapid

- La delegazione israeliana guidata dal ministro degli Esteri, Yair Lapid, è giunta oggi a Rabat dando inizio alla storica visita in Marocco, la prima di un responsabile della diplomazia israeliana dopo la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi nel dicembre 2020 e la prima dal 2003. Lo rende noto il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo il quale la delegazione guidata da Lapid è composta dal ministro del Welfare, Meir Cohen (nato a Essaouira, in Marocco), dal direttore generale del ministero degli Esteri, Alon Ushpiz, dal presidente della commissione per gli Affari esteri e la Difesa della Knesset, Ram Ben Barak, e dal funzionario del ministero della Salute Inbar Zucker. "Questa storica visita è la prosecuzione dell'amicizia di lunga data tra i due Paesi e delle profonde radici e della comunità ebraica in Marocco”, ha dichiarato Lapid in una nota in riferimento al milione di israeliani di origine marocchina, molti dei quali si recano regolarmente in visita presso il Paese nordafricano. “Lavoreremo su accordi per favorire nuove opportunità per i nostri Paesi”, ha proseguito il ministro. Nel pomeriggio Lapid inaugurerà la missione diplomatica israeliana a Rabat, e incontrerà l’omologo marocchino, Nasser Bourita. Per la giornata di domani è prevista la visita a Casablanca, l’incontro con la comunità ebraica locale e la visita alla sinagoga di Beth El. (Res)