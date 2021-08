Speciale difesa: Russia pronta ad aiutare Armenia nella modernizzazione delle sue Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo è pronto a continuare ad aiutare l'Armenia nella modernizzazione e riforma delle Forze armate. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, accogliendo l’omologo armeno, Arshak Karapetyan, a Mosca. "Attribuiamo grande importanza allo sviluppo della nostra cooperazione in campo militare, sia in formato bilaterale che all'interno dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Allo stesso tempo, siamo pronti a continuare a fornire assistenza nell'attuazione del programma di riforma delle Forze armate di Armenia. Non è un compito facile, ma penso che con la vostra esperienza sarà un obiettivo a portata di mano", ha detto Shoigu. Il ministro russo ha ricordato che l’Armenia ospita la 102ma base militare russa – struttura che funge da garante della sicurezza nella regione - e ha definito l'Armenia "alleato della Russia e partner chiave nel Caucaso". "Siamo estremamente interessati a mantenere la stabilità in questa regione", ha aggiunto il ministro russo. (Rum)