I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zambia: commissione elettorale, tutto pronto per garantire svolgimento elezioni di domani - In Zambia tutti i preparativi sono stati completati per garantire il corretto svolgimento delle elezioni generali, in programma domani nel paese. Lo ha dichiarato la commissione elettorale, affermando che i sistemi di voto intendono garantire l'esercizio libero e trasparente della volontà cittadina, in risposta alle accuse sollevate dall'opposizione che teme invece frodi. In particolare, spiega il "Lusaka Times", gli oppositori accusano la commissione di non aver seguito le procedure che prevedono di sottoporre l'analisi del registro elettorale a controllori indipendenti. Il presidente della commissione Patrick Nshindano ha affermato che il corpo elettorale non manovrerà i risultati delle elezioni e che gli zambiani conosceranno il nome del loro prossimo presidente 72 ore dopo la chiusura dei seggi. Preoccupazioni per l'equità delle elezioni sono tuttavie state espresse anche da osservatori e partiti di opposizione, secondo i quali le autorità di Lusaka hanno intralciato la loro partecipazione alla campagna elettorale. Oltre al presidente uscente, Edgar Lungu, ed al suo principale oppositore, Hakainde Hichilema del Partito Unito per lo Sviluppo Nazionale, altri 14 candidati sono in lizza per la guida del paese. (segue) (Res)