I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Tanzania: opposizione contesta dichiarazioni della presidente Samia su caso leader di opposizione Mbowe - E' polemica in Tanzania sui contenuti dell'ultima intervista rilasciata dalla presidente Samia Suluhu Hassan alla "Bbc", nella quale ha sostenuto che il leader di opposizione Freeman Mbowe - attualmente in detenzione con l'accusa di terrorismo - non avrebbe dovuto lasciare il paese in un momento in cui sapeva di essere indagato. Per queste dichiarazioni il partito di Mbowe, Chadema - principale formazione di opposizione - ha fortemente criticato il capo dello Stato, affermando che il loro leader è uscito dal paese in tutta legalità ed accusando la presidente di interferire in un caso giudiziario. Secondo il segretario generale di Chadema, John Mnyima, la presidente è stata mal consigliata dal suo entourage o ha scelto deliberatamente di diffondere disinformazione. L'avvio del processo a Mbowe, accusato di finanziamento del terrorismo internazionale e cospirazione, è previsto per venerdì, 13 agosto. (segue) (Res)