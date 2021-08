I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sud Sudan: almeno 30 morti negli scontri, blocco Igad invita fazioni rivali dell'opposizione armata a dialogare - L'Autorità intergovernativa per lo Sviluppo (Igad) ha invitato le due fazioni rivali dell'Esercito di liberazione del popolo all'opposizione (Spla-Io) in Sud Sudan, il braccio armato del Movimento di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (Splm-Io), ad aprire la strada al dialogo dopo gli scontri scoppiati lo scorso fine settimana, nei quali sono morte almeno 30 persone. In un messaggio pubblicato su Twitter, il segretario esecutivo dell'Igad, Workneh Gebeyehu, ha dichiarato di aver "invitato i leader dell'Splm/Spla-Io ad aprire vie di dialogo per risolvere le controversie in modo pacifico in modo da salvaguardare l'attuazione dell'accordo rivitalizzato sulla risoluzione del conflitto". La dichiarazione seguiva una riunione di emergenza Igad convocata lunedì scorso alla presenza dei ministri degli Esteri del blocco regionale, nel corso della quale l'Authority ha sottolineato che gli ultimi sviluppi politici e militari nel paese necessitano particolare attenzione. Sabato scorso sono morte almeno 30 persone in nuovi scontri scoppiati dopo che parte del Splm-Io ha disconosciuto il vicepresidente Riek Machar come leader del partito e delle sue forze militari: il gruppo di generali defezionisti comprendeva l'ex capo di stato maggiore Simon Gatwech Dual, il generale Johnson Olony del comando del settore uno e il generale Thomas Mabor Dhoal del comando del terzo settore. Il blocco dell'Africa orientale è stato un attore chiave nei colloqui di pace che hanno portato alla fine della guerra civile sud sudanese tra le forze fedeli a Machar e dell'attuale presidente ed ex nemico Salva Kiir, nella quale sono state uccise quasi 400 mila persone nell'arco di cinque anni. Dopo gli scontri del fine settimana, le forze di Machar hanno dichiarato di aver ucciso due comandanti e oltre 27 soldati "nemici" perdendo tre dei loro uomini, mentre a loro volta le forze guidate da Simon Gatwech Dual – che si è autoproclamato nuovo leader del Spla-Io - hanno affermato in una nota di aver ucciso 28 persone e di averne perse quattro nei loro ranghi. (Res)