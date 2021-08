I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inflazione: Istat, +0,5 per cento a luglio, +1,9 per cento su anno - Nel mese di luglio, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,5 per cento su base mensile e dell’1,9 per cento su base annua (dal +1,3 per cento del mese precedente); la stima preliminare era +1,8 per cento. Così l'Istat nella nota relativa ai prezzi al consumo. L’accelerazione tendenziale dell’inflazione si deve prevalentemente a quella dei prezzi dei Beni energetici (da +14,1 per cento di giugno a +18,6 per cento) e in particolare di quelli della componente regolamentata che registrano a luglio un’impennata della crescita (da +16,9 per cento a +34,2 per cento), mentre i prezzi della componente non regolamentata rallentano (da +12,8 per cento a +11,2 per cento). Contribuiscono all’accelerazione dell’inflazione, ma in misura minore, i prezzi degli Alimentari lavorati (che invertono la tendenza da -0,4 per cento a +0,2 per cento), quelli degli Alimentari non lavorati (che riducono la flessione da -1,1 per cento a -0,2 per cento), i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (la cui crescita passa da +1,0 per cento a +1,3 per cento) e la minore flessione di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da -1,4 per cento a -0,2 per cento). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano rispettivamente a +0,6 per cento e a +0,4 per cento (entrambe da +0,3 per cento di giugno). L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto principalmente alla crescita dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (+11,3 per cento), cui si aggiunge quella dei Servizi relativi ai trasporti (+1,1 per cento) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,8 per cento); in calo i prezzi degli Alimentari non lavorati (-1,6 per cento). (segue) (Rin)