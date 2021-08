I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Università: firmato decreto su Fondo Megalizzi, un milione di euro per servizio radiofonico - Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, ha firmato il decreto con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di selezione delle proposte progettuali per l’erogazione del milione di euro previsto per il 2021 dal “Fondo Antonio Megalizzi”. Lo rende noto un comunicato. "Il Fondo - prosegue il comunicato - è stato istituito in memoria del giornalista italiano vittima dell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018, allo scopo di garantire un servizio di informazione radiofonica universitaria. Il decreto - spiega il comunicato - prevede che beneficiari del finanziamento siano tutte le emittenti radiofoniche operanti a qualsiasi titolo e su qualunque piattaforma, a condizione che abbiano un accordo di collaborazione o altre modalità di intesa con un’università pubblica o privata per l’avvio di un servizio di trasmissione radiofonica. Le proposte progettuali dovranno essere realizzate all’interno di un’università, finalizzate allo sviluppo culturale, formativo ed educativo della comunità studentesca, dovranno promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore della radiofonia, dovranno dedicare all’attività commerciale meno del 25 per cento della programmazione. Il provvedimento è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Mise - conclude il comunicato - emanerà un avviso pubblico con i termini per la presentazione delle proposte progettuali". (segue) (Rin)