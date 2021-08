© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: focolaio Covid a Guadalupe, ministro per i Territori d'oltremare Lecornu in visita - Il ministro per i Territori d'oltremare francese, Sebastien Lecornu, è arrivato ieri sera a Guadalupe, Dipartimento alle prese come la Martinica con un vasto focolaio di Covid-19. La curva dei contagi è "così forte" nel Dipartimento di Guadalupe che "dovremo rafforzare le restrizioni", ha confermato Lecornu al suo arrivo osservando che è necessario arrivare anche ampliare di oltre 100 posti letto i posti in terapia intensiva nell'isola. Una tale situazione, secondo il ministro, non è mai stata raggiunta in nessun territorio della Repubblica francese. Il tasso di incidenza del Covid-19, infatti, supera i 1.800 casi ogni 100 mila abitanti, mentre "solo il 17 per cento della popolazione ha un ciclo di vaccinazione completo". Il Dipartimento d'oltremare di Guadalupe sarà sottoposta a misure restrittive per una settimana e per questo stesso periodo di sarà anche il coprifuoco. Il ministro Lecornu ha in programma per questa sera una conferenza stampa per illustrare la situazione. (segue) (Res)