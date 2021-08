© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: avvocato di Virginia Giuffre, principe Andrea dovrà rispondere ad accuse abusi sessuali - Il duca di York, il principe Andrea, "non può nascondersi dietro la ricchezza e le mura di un palazzo" e dovrà rispondere alle accuse di abusi sessuali presentate in un tribunale degli Stati Uniti da Virginia Giuffre. Lo ha detto David Boies, l'avvocato della cittadina statunitense, all’emittente televisiva britannica “Bbc”. Il principe Andrea dovrebbe consentire a una giuria di decidere cosa è successo, ha detto Boies, secondo cui la sua cliente ha "provato in tutti i modi possibili per risolvere questo contenzioso". L’avvocato ha spiegato che Giuffre – nota anche per aver accusato di abusi sessuali l’imprenditore statunitense Jeffrey Epstein – ora vuole che un giudice e una giuria ascoltino le prove in suo possesso contro il membro della famiglia reale britannica. Secondo Boies, "a questo punto il contenzioso è l'unico modo per stabilire una volta per tutte quale sia la verità e (…) quali siano effettivamente le prove a favore del principe Andrea". L'avvocato ha affermato che le persone "ignorano i tribunali a proprio rischio" e che "sarebbe molto sconsigliabile che il principe Andrea ignori il processo giudiziario". "Se lo farà, ci sarà una sentenza in contumacia contro di lui che sarà, in effetti, applicata non solo negli Stati Uniti, ma in ogni Paese civile del mondo", ha detto Boies. (segue) (Res)