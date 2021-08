© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Macron, obbligo pass sanitario era unica alternativa - La Francia non aveva alternativa all'introduzione del pass sanitario: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in apertura del Consiglio di difesa sanitaria che presiede oggi in video collegamento da Fort de Bregancon. "La crisi non è ancora alle nostre spalle", ha affermato Macron parlando di una "situazione sanitaria più che delicata". "Ho voluto una riunione di questo Consiglio sanitario perché, sotto l'effetto della variante nota come Delta, la situazione sanitaria è più che delicata e richiede la nostra mobilitazione", ha affermato il presidente francese. Secondo Macron, la Francia ha raggiunto il numero di ricoveri registrato prima di giugno "ed è stata superata anche la soglia dei 1.600 pazienti" ricoverati. (Res)