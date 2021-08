I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Usa: ambasciatore Norland al Cairo per incontri con Haftar e funzionari egiziani - L’inviato speciale e ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, è giunto ieri al Cairo dove oggi sono previsti incontri con il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, e alti funzionari della sicurezza dell’Egitto per sostenere le elezioni parlamentari e presidenziali libiche previste per il 24 dicembre. Lo riferisce l’ambasciata degli Stati Uniti in Libia in una nota. “Come per altri recenti impegni con figure chiave libiche, l’ambasciatore Norland continua a concentrarsi sull'urgenza di sostenere i difficili compromessi necessari per stabilire la base costituzionale e il quadro giuridico necessari per fare in modo che le elezioni si svolgano il 24 dicembre. Gli Stati Uniti sostengono il diritto del popolo libico di scegliere i propri leader attraverso un processo democratico aperto e invitano le figure chiave a impiegare la loro influenza in questa fase critica per fare ciò che è meglio per tutti i libici”, si legge nella nota dell’ambasciata Usa in Libia. (segue) (Res)