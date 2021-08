I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: scoperta una nuova fossa comune alla periferia della città di Tarhuna - Le squadre l'Autorità per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse hanno scoperto una nuova fossa comune nella zona agricola nota come "Chilometro 5" nella città di Tarhuna, a sud-est di Tripoli, in Libia. Lo riporta l’emittente “218 Tv”. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina e giunge dopo che la scoperta di un’altra fossa comune avvenuta lo scorso 8 agosto contenente dieci corpi. Altri ritrovamenti, sempre nell’area nota come “Chilometri 5”, sono avvenuti lo scorso 13 luglio, quando sono stati recuperati altri tre cadaveri, e il 28 luglio con altri 12 corpi ritrovati all’interno di una fossa comune. Dall’avvio delle ricerche nel 2020 sono state individuate oltre 30 fosse e recuperati oltre 150 cadaveri. A fine luglio a Bengasi è stato ucciso Muhammad al Kani, comandante della milizia libica Kaniyat, legata dal 2018 all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, ritenuta responsabile dei massacri avvenuti nella cittadina di Tarhuna. (segue) (Res)