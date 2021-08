I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Dabaiba, esercito non può essere affidato ad una sola persona - Le Forze armate libiche non possono essere affidate ad una persona sola. indipendentemente dalle sue capacità. Lo ha detto il premier del Governo di unità nazionale libico (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in un discorso in occasione dell'anniversario della fondazione dell'esercito libico. Dabaiba ha aggiunto, riferendosi al generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato esercito nazionale libico (Lna), che chi usa la guerra come mezzo "non ha lungimiranza, non antepone l'interesse del Paese ai suoi interessi personali, e sacrifica tutti per il gusto di un'inconsistente arroganza". Il primo ministro ha evidenziato che l'esercito nazionale è stato costruito per essere fedele a Dio e poi alla patria e per essere un esercito per tutti i libici, la cui missione è difendere la patria e il cittadino. (segue) (Res)