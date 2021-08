I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: premier Rahman, in contatto con partner europei per riceve aerei antincendio - Il primo ministro e ministro delle Finanze dell’Algeria, Ayman bin Abdel Rahman, ha affermato che il suo governo sta lavorando con i partner europei per noleggiare aerei antincendio necessari per estinguere i roghi che da giorni stanno devastando la parte settentrionale del Paese. "Lo Stato sta lavorando con i nostri partner europei per noleggiare alcuni aerei per spegnere gli incendi", ha dichiarato il premier algerino. "Siamo in contatti molto avanzati con i partner europei per completare questo processo, che ci aiuterà ad accelerare lo spegnimento dei roghi”, ha aggiunto Rahman. Al momento in Algeria sono divampati 36 roghi in 18 dipartimenti del Paese, principalmente nella provincia di Tizi Ouzou (19 incendi), seguita da Jijel (quattro roghi), Bouira, Setif, Khenchela, Guelma e Bejaia (due incendi ciascuna), secondo quanto emerge da un comunicato della Direzione generale della protezione civile. (Res)