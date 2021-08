© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Canada-Cina: condanna Spavor, Trudeau deplora “sentenza inaccettabile e ingiusta” - Il governo del Canada ha deplorato la condanna inflitta oggi in Cina al cittadino canadese Micheal Spavor, definendola ingiusta. “La condanna e la sentenza di Michael Spavor da parte della Cina sono assolutamente inaccettabili e ingiuste. Il verdetto per il signor Spavor arriva dopo oltre due anni e mezzo di detenzione arbitraria, mancanza di trasparenza nell’iter legale e un processo che non ha nemmeno soddisfatto gli standard minimi richiesti dal diritto internazionale”, si legge in un comunicato del primo ministro, Justin Trudeau. Il premier canadese ha assicurato il massimo impegno a favore dei connazionali alle prese con la giustizia cinese: “Per il signor Spavor, così come per Michael Kovrig, che è anche lui arbitrariamente detenuto, la nostra massima priorità rimane garantire il loro rilascio immediato. Continueremo a lavorare 24 ore su 24 per riportarli a casa il prima possibile”. (segue) (Res)