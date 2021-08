© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coree: nuove minacce da Pyongyang, Seul pagherà un “prezzo” per esercitazioni con Usa - La Corea del Nord ha lanciato nuove minacce dopo la decisione della Corea del Sud e degli Stati Uniti di tenere le loro esercitazioni militari annuali. Kim Yong-chol, vicepresidente del Comitato centrale del Partito del lavoro, in un comunicato pubblicato oggi dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), ha rivolto a Seul l’accusa di aver “ignorato l’opportunità di un’inversione che a fatica era stata creata” per la Penisola coreana e di aver “scelto lo scontro” con Pyongyang e ha annunciato un “prezzo” per questa decisione. “Una chiara opportunità di scelta era stata data alle autorità sudcoreane. Nonostante ciò, le autorità sudcoreane hanno evidentemente rivelato che la pace e la fiducia non sono altro che un gioco di parole (…) Ignorando i nostri consigli, hanno scelto non l’unità con i connazionali ma l’alleanza con gli estranei, non la distensione ma l’aggravamento della tensione, e non il miglioramento dei rapporti ma il confronto”, ha accusato il vicepresidente del Comitato centrale. (segue) (Res)