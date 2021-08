© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: Covid, 2.223 casi, nuovo record giornaliero - Il numero dei nuovi casi giornalieri di coronavirus in Corea del Sud ha raggiunto oggi 2.223, un nuovo record, con 2.145 contagi trasmessi localmente. Il totale è salito a 216.206. Lo ha reso noto il bollettino quotidiano dell’Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). Rispetto a ieri c’è stato un aumento di 683 casi. Si è registrato anche un decesso e il numero delle vittime è arrivato a 2.135. Da 35 giorni si contano quotidianamente più di mille casi, quota superata per la prima volta il 7 luglio. L’aumento era atteso dagli esperti, a causa dell’alta contagiosità della variante Delta e delle vacanze legate al Giorno dell’indipendenza, che cade domenica 15 agosto. (Res)