Haiti: stampa Colombia, un piano contro Moise 17 giorni prima dell'omicidio (8)

- In molti hanno visto nel ritardo a nominare un giudice, oltre un mese dopo l'omicidio, una strategia per rendere meno trasparenti le stesse indagini. In un'intervista alla "Cnn", il giudice di pace Carl Henry Destin, il primo a trovarsi sul luogo del delitto e a fornire i dettagli forensi sulla morte di Moise, ha denunciato diversi ostacoli che "sconosciuti" ma anche "elementi della polizia" hanno cercato di porre sul percorso delle indagini. Il togato ha fatto capire che già due giorni dopo la tragedia la scena era stata "occultata". Marcelin Valentin, il funzionario che ha accompagnato Destin nel sopralluogo, ha da parte sua denunciato telefonate di sconosciuti con le quali veniva minacciato di ricevere un colpo di proiettile in testa. Secondo il "New York Times", Valentin sarebbe stato anche "invitato" a modificare la lista dei sospetti, includendo l'ex senatore Youry Latortue e l'uomo d'affari Reginald Boulos. In precedenza Valentin aveva avvertito che la Polizia era intervenuta spostando i copri senza vita di alcuni presunti aggressori e sottraendo prove allo stesso Destin. (segue) (Mec)