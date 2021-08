Difesa: Armenia, richiamati 2 mila riservisti, si addestreranno dal prossimo 25 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 2 mila riservisti armeni saranno chiamati per gli addestramenti militari dal 25 agosto al 25 novembre. È quanto si legge in una bozza di legge in attesa di approvazione, secondo cui circa 2 mila riservisti – 1.164 privati cittadini; 254 caporali; e 751 ufficiali dei reparti motorizzati fucilieri, artiglieria missilistica, comunicazione, ricognizione e genieri – saranno convocati per una nuova adunata volta condurre delle attività di formazione. L'addestramento servirà a "perfezionare le abilità militari e l'addestramento dei riservisti allo scopo di coinvolgerli in servizio attivo se richiesto in conformità ai contratti con loro firmati". (Rum)