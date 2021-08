Algeria-Mali: accordo di Algeri al centro colloqui tra Lamamra e capo missione Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell'Algeria Ramtane Lamamra, ha incontrato ieri il capo della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), El Ghassim Wane per discutere dell'attuazione dell'accordo di pace in Mali. Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. Il capo della missione Onu ha dichiarato a termine dei colloqui: "Abbiamo colto l'occasione per rivedere lo stato di attuazione dell'accordo di pace scaturito dagli incontri di Algeri". Wane ha inoltre sottolineato che "l'Algeria svolge un ruolo fondamentale in questo percorso di pace, in quanto supervisore della mediazione internazionale e presidente del comitato di follow-up per l'attuazione dell'accordo". Wane ha sottolineato anche la priorità strategica dedicata dalla missione delle Nazioni Unite a "sostenere l'attuazione della pista di Algeri" spiegando che "l'attuazione dell'accordo ha compiuto passi significativi. Il capo della missione Onu ha affermato che i colloqui con Lamamra hanno consentito "lo scambio di visioni su ciò che possiamo fare insieme in questo proposito". Il capo della missione Minusma è in visita di lavoro in Algeria e dovrebbe partecipare oggi, a un simposio sul ruolo della missione delle Nazioni Unite per stabilire la sicurezza in Mali e nella regione Sahara.(Ala)