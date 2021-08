India: Covid, oltre 38 mila nuovi contagi ma casi attivi al livello più basso da 140 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 38.353 i nuovi casi di coronavirus e 497 i decessi riferiti dal bollettino odierno del ministero della Sanità dell’India. Il totale dei contagi è salito a 32.036.511 e quello delle vittime a 429.179. Su 1.777.962 test effettuati ieri (485.056.507 in tutto) il tasso di positività è del 2,16 per cento. I casi attivi sono 386.351, il numero più basso da 140 giorni e 2.157 meno di ieri, e quelli risolti 31.220.981, 40.013 in più. Il tasso di guarigione è del 97,45 per cento e quello di letalità dell’1,34 per cento. Nel Paese è stata individuata alla fine del 2020 la cosiddetta variante Delta (B.1.617.2), uno dei tre sottoceppi del ceppo B.1.617. A giugno è emersa anche la cosiddetta variante Delta plus, che presenta la mutazione K417N. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le dosi somministrate finora sono 519.080.524, di cui 4.138.646 ieri. (segue) (Inn)