Sudafrica: corruzione, Ramaphosa testimonia oggi e domani in commissione d'inchiesta

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, è chiamato oggi e domani a comparire dinanzi alla Commissione d'inchiesta che sta indagando sui casi di corruzione che hanno caratterizzato la precedente presidenza di Jacob Zuma. Lo ha fatto sapere in un comunicato la presidenza di Pretoria, precisando che Ramaphosa è chiamato a testimoniare nella sua veste di presidente ed ex vicepresidente del Sudafrica. La Commissione, spiega la presidenza, ha indicato che la prima parte della sua convocazione riguarderà questioni che sono rimaste in sospeso dopo l'udienza tenuta gli scorsi 28 e 29 aprile a nome del Congresso nazionale africano (Anc), il partito al governo di cui Rampahosa è leader. Successivamente la Commissione procederà alle questioni relative alle sue posizioni nello Stato. Pretoria sottolinea che la comparizione del presidente dinanzi alla Commissione "fa seguito a un impegno assunto nel 2018, di fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza che potrebbe richiedere nell'adempimento del suo mandato". (segue) (Res)