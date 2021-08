Iraq: Al Kadhimi annuncia l’arresto dell’assassino del sindaco di Karbala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha annunciato l’arresto dell’assassino di Abeer al Khafaji, sindaco della città di Karbala, capoluogo dell’omonimo governatorato del sud dell’Iraq. Lo ha riferito l’ufficio stampa del premier in una nota, secondo la quale Al Kadhimi si sarebbe recato oggi presso la famiglia della vittima porgendo le sue condoglianze. Secondo la fonte l’assassino sarebbe un dottore di ricerca, ma non è ancora noto il movente dell’omicidio. Al Khafaj è stato ucciso ieri mentre stava supervisionando alcuni lavori sull’arteria stradale Al-Hur vicino al campus universitario di Al Safwa, nella parte settentrionale della città. L’assassino avrebbe aperto il fuoco contro Al Khafaj, il quale è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale.(Res)